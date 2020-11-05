Бритни Спирс снова атаковала своего отца

Бритни Спирс снова атаковала своего отца, обвиняя его в разворовывании денег и потребовала это остановить.

38-летняя Бритни Спирс продолжает бороться за свою личную и финансовую свободу. Вчера адвокат певицы Сэм Ингэм подал новые документы в суд, в которых звезда требует, чтобы компания Bessemer Trust Company была единственной, кто мог бы распоряжаться ее имуществом. Своего отца из списка тех, кто может это делать, Бритни потребовала исключить.

В судебных документах говорится, что Бритни была проинформирована о том, что компания по управлению ее финансами Tristar Sports and Entertainment Group, которая отвечала за ее имущество ранее, отказалась представлять интересы звезды 28 октября. Спирс утверждает, что ее отец нанял другого менеджера, Майкла Кейна из Miller Kaplan, и заявила, что он сделал это без ее ведома.

Письмо от 28 октября является попыткой Джейми сохранить полный контроль над активами, бухгалтерскими книгами и документами. Его простая стратегия состоит в том, чтобы ввести в дело нового посредника, который взаимодействует с его юридической командой, — говорится в документах.

Бритни Спирс с отцом Джейми

По словам адвоката Бритни, она понесет большой материальный ущерб, если ее отец не будет немедленно отстранен от должности хранителя ее имущества, которую он занимал 12 лет.

Бритни также хочет лишить отца права быть ее опекуном. По состоянию здоровья он временно передал права своей помощнице Джоди Монтгомери, которая Бритни нравится куда больше отца. А вот Джейми ее работой недоволен и считает, что она предоставляет его дочери слишком много свободы.

Следующее судебное слушание назначено на 10 ноября. Сама певица на слушаниях не присутствует, хотя адвокаты отца звезды настаивают на том, чтобы на заседания приходили не только ее адвокаты, но и сама Бритни.