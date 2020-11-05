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Богатейший человек мира вывел в нал 7 миллиардов долларов

Джефф Безос

Глава Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос за неделю избавился от акций своей компании на 3 миллиарда долларов. Об этом пишет CNCB со ссылкой на данные OpenInsider.

В августе 2020 года Безос продал бумаг Amazon на более чем 3,1 миллиарда долларов. В феврале он продал акций на 4,1 миллиарда. Таким образом, в общей сложности за 2020 год богатейший человек планеты избавился от бумаг своей компании более чем на 10 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2019 году он продал акций Amazon только на 2,8 миллиарда.

Amazon от TradingView

После последней сделки у Безоса осталось более 53 миллионов акций компании, которые стоят около 170 миллиардов долларов. Он остается самым состоятельным человеком в мире.

Компания Amazon стала одним из главных бенефициаров коронавирусного кризиса. Акции компании взлетели в цене на 70 процентов по сравнению с началом года. Если в январе бумаги компании стоили около 1,9 тысячи долларов, то торги 4 ноября 2020 года они завершили на уровне 3,2 тысячи долларов. На пике стоимости в сентябре одна акция Amazon торговалась на уровне 3,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

5 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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