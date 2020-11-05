Азербайджан перерезал основную дорогу в Карабах из Армении

Азербайджан перерезал основную дорогу в Карабах из Армении — ВС Азербайджана вышли к «дороги жизни» в Нагорном Карабахе, которая соединяет город Шуши и Лачин.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Информация об этом появилась в ходе идентификации геолокации видео от подконтрольных Армении вооруженных формирований в Нагорном Карабахе.

На обнародованных кадрах снятых с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» кадрах зафиксировано артиллерийский удар по группе пехоте в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе:

Кадры министерства обороны России по которому можно идентифицировать работу именно беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10»:

Сравнение интерфейсов на кадрах подконтрольных Армении вооруженных формирований в Нагорном Карабахе и российских вооруженных сил:

Вернемся к видео опубликованном «министерством обороны Арцаха», где идет съемка с БПЛА и фиксируется передвижения группы пехоты в горной местности, выходит к автомобильной дороге. В социальной сети Twitter пользователь Hamid Khalfaguliyev по моменту на 0:50 на этом видео точно идентифицировал геолокацию.

То есть подтверждено, что ВС Азербайджана вышли к «дороги жизни» в Нагорном Карабахе в координатах: 39.7380556, 46.7169444 .

Перед этим азербайджанские войска были замечены в 5 км от стратегического города Шуши, так как находится в нескольких километрах от «столицы НКР» Степанакерта и занимает высоту над ним. В первую войну (1992-1994) с Шуши прямой наводкой наносились удары по столице Нагорного Карабаха.

Общая ситуация в Нагорном Карабахе на интерактивной карте от Украинского вооруженного портала: