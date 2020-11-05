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«Астанавитесь» — Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах

В США продолжают считать голоса после состоявшихся 3 ноября президентских выборов. Действующий лидер страны Дональд Трамп опубликовал первый со среды пост в соцсети Twitter.

«Остановите подсчет голосов!» — написал он.

В настоящее время Трамп и его соперник в президентской гонке демократ Джо Байден ждут завершения подсчета голосов в ключевых штатах. Байден опережает Трампа, причем в тех штатах, где последний ранее лидировал. По данным Cursorinfo, если остановить подсчет прямо сейчас и зафиксировать результат на текущий момент, то 17 выборщиков Невады и Аризоны уйдут противнику Трампа, который в итоге получит необходимые для победы на президентских выборах 270 голосов.

5 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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