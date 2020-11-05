Алла Пугачева поделилась новыми личными снимками

В отличие от своего 44-летнего мужа Максима Галкина, Алла Пугачева не так уж часто радует поклонников новыми личными фотографиями. И если шоумен регулярно делится фото- и видеозарисовками из их семейной жизни, то 71-летняя Примадонна делает это дозированно.
Однако вчера она опубликовала сразу несколько новых фотографий — селфи и снимок семилетней дочери Лизы.
Приходит время теплой одежды. Надеюсь, одежда согреет надежду, что люди когда-нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: «Господи! Поскорее»,— подписала фото звезда.
Подписчики Пугачевой выразили надежду на то, что так оно и будет, а ей самой пожелали здоровья. Без комплиментов ее внешнему виду снова, конечно, тоже не обошлось.
Какая же вы обаятельная, красивая, мудрая женщина!
— восхищаются звездой ее фолловеры.
Не меньший восторг вызвал кадр их с Максимом Галкиным дочери Лизы. Примадонна показала, что ее младшая дочь уже сама отвечает за свой гардероб. На фото Лиза позирует в красном аксессуаре для волос, который она, судя по комментарию мамы, подобрала себе сама.
#самасебестилист,— объяснила Пугачева.
Фэшн-эксперимент Лизы подписчикам ее мамы понравился. Некоторые из них отметили, что по стилю дочь Примадонны очень похожа на нее саму, а другие взяли такой способ ношения головного убора на заметку.
Надо попробовать так носить шапку! Лишь бы ветра не было, чтоб не сдуло,
— отметила поклонница Пугачевой.
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