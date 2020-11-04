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Жители Нигерии поддержали Трампа танцами и песнями

Жители Нигерии поддержали американского президента Дональда Трампа во время президентских выборов в США танцами и песнями. Об этом сообщил сам Трамп в своем Twitter.

«Парад для меня в Нигерии, большая честь!», — написал американский лидер, опубликовав также видео с шествия. На нем видно, как толпа жителей одного из нигерийских городов идет по улице с плакатами, на которых написано «Трамп 2020», а также флагами США, Нигерии, Франции и Израиля. Участники акции танцуют, поют песни и играют на музыкальных инструментах.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

4 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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