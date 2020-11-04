«Ведьмы» 2020: почему стоит посмотреть фильм

С 22 октября в кинотеатрах Украины презентуют потрясающее фэнтези «Ведьмы«. Эксклюзивные детали фильма – в материале.

Фильм «Ведьмы»: сюжет

Впервые фильм «Ведьмы» презентовали в 1990 году. Знаменитый сюжет писателя Роальда Дала настолько понравился киноманам, что в 2020-м компания Warner Bros. решила по-современному показать эту историю.

В центре событий – юмористические и несколько жуткие приключения мальчика-сироты. После смерти родителей он поселяется в доме своей любящей бабушки, которая стремится утешить его. В городке Демополис главные герои встречают гламурных красавиц, которые на самом деле являются злыми ведьмами. Чтобы спасти внука от чародеек, бабушка устраивает для них отдых в дорогом отеле у моря. Однако, по стечению обстоятельств, именно там Верховная ведьма собирает всех на шабаш, чтобы воплотить свои коварные планы.

Мистическая история

По словам режиссера фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса, лента понравится как детям, так и взрослым. А все потому, что за безумными и несколько мистическими приключениями главных героев невозможно наблюдать без улыбки.

Это просто дьявольская история. Книги Роальда Дала, как все замечательные детские книжки, – не только для детей. Так, дети в них – главные герои, однако наслаждаться историей могут люди любого возраста. Равно как и нашим фильмом, – рассказал режиссер.

В восторге от сюжета и съемочной группы была и исполнительница главной злодейки – актриса Энн Хэтэуэй. Она призналась, как получила роль Верховной Ведьмы в фильме, поделившись забавными деталями.

«У меня зазвонил телефон: «Роберт Земекис хочет с вами работать». И я ответила: «Прекрасно!» Тогда у меня спросили: «Хотели бы узнать детали?». На что я ответила: «О, да, конечно». А тогда эта история стала еще круче, ведь, понимаете, книгу обожают все, и моя роль – потрясающая. Знаете, во время съемок было очень страшно высоко летать. Но я знала Роберта и знала, что в его фильмах все актеры выходят из зоны комфорта и по-настоящему играют своих персонажей. Я была в восторге, поэтому каждый день с огромным желанием приходила на съемки, чтобы стать достойной этого фильма и этой команды», – рассказала 24 каналу Энн Хэтэуэй.

«Больше всего в работах Дала мне нравилось, и до сих пор нравится, то, что эмоции и ощущения детей в них описаны очень правдиво и без лишних сантиментов. И это замечательно, потому что часто в детских книгах авторы стараются показать все в розовых очках. Зато у «Ведьмы» дети абсолютно четко и точно понимают все, что происходит», – добавила Энн Хэтэуэй.

Современный взгляд на прошлое

События фильма «Ведьмы» происходят в 1960-ых годах. Авторы новой ленты решили не менять этого, по-современному показав фантастические события прошлого.

Это помогло рассказать более милую и душевную историю: без мобильных телефонов, камер наблюдения и 24-часового надзора, – отметил Роберт Земекис.

В то же время режиссер внес изменения относительно локации: в книге изображена Европа, в то время как в ленте покажут штат Алабама, США.

Ужасающий грим

Но не только сюжет «Ведьм» сможет поразить зрителей. Гримеры ленты сделали невероятную работу, благодаря чему кадры будут выглядеть очень реалистично. Так, ведьмы днем будут, как обычные модницы, которые вызывают только восторг. Однако на шабаше они покажут истинное свое лицо: красавицы превратятся в лысых женщин со ртом, который растягивается до ушей. И такое амплуа было ново для красавицы Энн Хэтэуэй, которую сложно узнать на кадрах.

По словам авторов проекта, на грим актрисы уходило по 4 часа. Целая команда специалистов разработала 17 специальных накладок для имитации лысины, 22 парика и 198 пальцев и 8 пар ног. Все эти протезы помогали показать, насколько ведьмы отличаются от обычных людей.

Каждый член команды работал на максимуме своих возможностей. Это было сотрудничество, во время которого мы по-настоящему вдохновляли друг друга, – отметила Энн Хэтэуэй.

Невероятная Верховная Ведьма

Главной злодейкой в фильме стала Верховная Ведьма. Актриса Энн Хэтэуэй не скрывает, что мечтала перевоплотиться в эту героиню. Она длительное время работала над тем, чтобы более реалистично предстать в кадре. Поэтому Энн Хэтэуэй уделила большое внимание даже голосу и акценту.

В сценарии говорилось о том, что она имеет странный скандинавский акцент, поэтому я начала их изучать, и мне они показались очень милыми. Голос становится высоким и довольно мелодичным. Мне показалось, что таким голосом точно никого не испугаешь,

– говорит Энн Хэтэуэй.

И когда актриса наткнулась на старо-норвежский язык, тогда и зародилось ее зловещее произношение.

«Я нашла видео ученого, который переводил поэзию на старо-норвежский, и когда он произносил «р», она звучала очень магически, в темном смысле этого слова. Это произношение просто взяло меня в плен. Он говорил про овечек на лугу, но голос звучал довольно страшно и драматично, поэтому мне это очень понравилось», – откровенно рассказала Энн Хэтэуэй.

Благодаря актрисе Верховная Ведьма стала воплощением всего зла, что можно увидеть даже в ее взгляде.

Трансформации ведьм

Для каждой из 50 ведьм, которых зрители увидят в ленте, создавались особые образы. Дизайнеры разработали костюмы, учитывая характеры персонажей.

Но, конечно, главный акцент сделали на героине Энн Хэтэуэй. Для нее подобрали несколько париков, которые менялись с развитием событий. Сперва ведьма предстает с максимально простой прической, чтобы не привлекать лишнего внимания, а со временем вид ее волос становится все экстремальнее, добавляя демоничности образу.

«В такой среде было просто замечательно работать! Например, зал был таким огромным, что я могла не сдерживаться в масштабности своей роли и попасть в образ на все 100. Для меня это стало настоящим уроком после стольких лет работы в кино. Джоанна Джонсон создала все костюмы, а потом я увидела видео со всеми ведьмами и то, как ткань оживала в кадре. Я поняла, что это совсем другой уровень кинопроизводства, в котором я еще не разобралась до конца, или раньше не уделяла достаточно внимания. Дело в том, что вживую все выглядит не так: на все влияет свет и все трансформируется», – призналась Энн Хэтэуэй.

В конце концов авторам фильма удалось показать главную мораль этой истории: вещи часто не такие, какими кажутся на первый взгляд, и нельзя судить кого-то по внешности.