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В ВОЗ вынесли приговор Чемпионату Европы и Олимпиаде в 2021

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) скептически относятся к проведению ЧЕ и Олимпиады летом 2021, заявляя, что пандемия не прекратится к тому времени. Советник ВОЗ Эзекиль Эмануэль заявил, что массовые мероприятия вряд ли будут разрешены ранее осени 2021 года. Об этом пишет Marca.

«Если мы говорим о больших скоплениях людей — конференции, концерты, спортивные мероприятия, то мне не понятно, почему люди переносят события на октябрь 2020 года. Я не понимаю, почему все думают, что пандемия коронавирус и ее последствия прекратятся так рано.
Мне кажется, эти вещи вернутся последними. Если говорить серьезно, то осень 2021 года — это самый ранний срок «, — цитирует его слова издание.

Напомним, что через COVID-19 Олимпийские игры и чемпионат Европы были перенесены на лето 2021 года.

4 ноября, 2020 | Tags: , | Category: Мир, Новости ﻿
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