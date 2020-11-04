В ВОЗ вынесли приговор Чемпионату Европы и Олимпиаде в 2021

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) скептически относятся к проведению ЧЕ и Олимпиады летом 2021, заявляя, что пандемия не прекратится к тому времени. Советник ВОЗ Эзекиль Эмануэль заявил, что массовые мероприятия вряд ли будут разрешены ранее осени 2021 года. Об этом пишет Marca.



«Если мы говорим о больших скоплениях людей — конференции, концерты, спортивные мероприятия, то мне не понятно, почему люди переносят события на октябрь 2020 года. Я не понимаю, почему все думают, что пандемия коронавирус и ее последствия прекратятся так рано.

Мне кажется, эти вещи вернутся последними. Если говорить серьезно, то осень 2021 года — это самый ранний срок «, — цитирует его слова издание.

Напомним, что через COVID-19 Олимпийские игры и чемпионат Европы были перенесены на лето 2021 года.