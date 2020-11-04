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В России рекордный взлет заражений коронавирусом — прирост за сутки составил 19 тыс. 768 случаев

Информцентр по мониторингу ситуации с заболеваемостью COVID в России зафиксировал рекордный суточный прирост инфицированных.

Со вчерашнего дня во всех регионах нашли 19 тыс. 768 новых заболевших — это максимум за всю пандемию.

Больше всего случаев выявили в Москве и Петербурге — 5826 и 1031. В Северной столице более 1 тыс. больных за сутки фиксируется также первый раз.

В Подмосковье диагноз подтвердился у 569 «подозреваемых», в Ленинградской области — у 163.

Умерли за сутки 389 заразившихся, в том числе 68 в Москве, 66 в Петербурге и 13 в Московской области.

Начиная с момента прихода коронавируса в Россию заболели 1 млн 693 тыс. 454 человека. Из них скончались 29 тыс. 217.

4 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия ﻿
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