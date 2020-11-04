В Австралии говорящий попугай спас хозяина от пожара

Домашний попугай не дал мужчине из Брисбена погибнуть в огне.

Как сообщает BBC News, ночью в двухэтажном доме Антона Нгуена возник пожар. Птица по кличке Эрик забила тревогу — ее крики «Антон, Антон!» разбудили хозяина.

Австралиец рассказал, что услышал хлопок, потом голос Эрика, открыл глаза и почувствовал запах дыма. Потом увидел, что к его спальне наверху подбирается пламя. Он схватил попугая, сумку с вещами и документами и бросился вниз по лестнице.

Примечательно, что пернатый начал верещать еще до того, как сработали пожарные извещатели, установленные в жилище.

Вреда здоровью ни Нгуен, ни попугай не получили.