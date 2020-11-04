Ученые перечислили продукты, вызывающие воспаления

Если исключить из рациона ряд продуктов, можно избежать воспалений в организме, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом говорят исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения, пишет Cursorinfo.

Специалисты проанализировали данные 210 тыс. человек в рамках двух крупных исследований и разработали противовоспалительный индекс питания. Они призывают ограничить употребление мясных субпродуктов, красного мяса, рафинированного сахара и зерна, жареной пищи и газированных напитков. Эти продукты обладают максимальным индексом воспаления, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 46%, инсульта — на 28%, отмечают эксперты.

Они рекомендуют включить в рацион продукты с высоким уровнем антиоксидантов и клетчатки: зеленые листовые овощи, желтые овощи, цельнозерновые фрукты, грецкие орехи, кофе и чай.