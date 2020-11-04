У Зеленского хотят заставить украинцев платить налог за свою квартиру и огородик — не хватает денег прокормиться

Сюрпризы от Гетманцева: налог на дома, транспорт и землю будут считать по новому, а также введут массовую оценку имущества.

Глава «налогового» Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев на своей странице в соцсети сравнил действующий порядок администрирования налога на недвижимость по «квадратным метрам» с подушной податью, налогом на окна или налогом на очаг, которые применялись в Средние века.

По его словам, сегодняшние налоги направлены на форму, а не на суть объектов налогообложения. Ему очевидно, что стоимость двух объектов в разных районах отличается экономически. А налоговая нагрузка на плательщиков – одинаковая, что является далеким от понятия справедливости.

Парламентарий также рассказал, что «при системном анализе раздела НК, посвященного местному налогообложению, мы увидели и другие вопросы, требующие изменений».

Гетманцев опубликовал свои предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и другие законы по усовершенствованию системы местного налогообложения.

В частности, к объектам налогообложения Гетманцев планирует отнести недострои, а также все объекты, которые сейчас налогами не облагаются (пункт 266.2.2 ПКУ). Пощадят только инвалидов, ветеранов войны и труда, и то при определенных условиях.

Базой налогообложения станет оценочная стоимость недвижимости вместо квадратных метров.

Исключат также льготы по уплате налога.

Если плательщик не будет согласен с суммой налога, то он будет вынужден обращаться к оценщику. При чем это обращение не освободит его от обязанности оплатить сумму, которую указали налоговики.

Транспортный налог распространят на все транспортные средства, а не только на легковые автомобили. Определение их среднерыночной стоимости для целей налогообложения снизят с 375 минимальных заработных плат до 200.

Также изменят туристический сбор и плату за землю. В последнем случае объектом налогообложения будет площадь участка. Вводится понятие «массовой оценки имущества».

Подробнее можно будет прочитать в сравнительной таблице.

https://sud.ua/ru/news/publication/183575-getmantsev-sravnil-mestnye-nalogi-so-srednevekovem-i-predlozhil-izmenit-nalogovyy-kodeks