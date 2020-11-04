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Трамп значительно сократил отставание по числу выборщиков

Президент США Дональд Трамп значительно сократил отставание по числу выборщиков от своего соперника Джо Байдена. Об этом свидетельствуют прогнозы телеканала Fox News.

Согласно предварительным данным на 08:50 по московскому времени, Джо Байден получит поддержку 237 выборщиков, Дональд Трамп — 210 выборщиков. Байден набрал всего 62,6 миллиона голосов, тогда как Трамп — 61 миллион проголосовавших.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

4 ноября, 2020 | Tags: , | Category: Новости, США ﻿
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