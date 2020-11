Ученые перечислили продукты, вызывающие воспаления Сиквел новой «Лары Крофт» перенесли » Трамп объявил себя победителем и пригрозил подать в суд Президент США Дональд Трамп объявил себя победителем на состоявшихся 3 ноября выборах и заявил о готовности дойти до Верховного суда, чтобы защитить этот итог.«Большая победа», — написал Трамп в Twitter, добавив, что демократы «пытаются украсть» выборы. Он потребовал прекратить подсчет голосов, поданных после закрытия избирательных участков. Выступая позднее в Белом доме Трамп продолжил: «Результаты сегодня феноменальные. Мы выигрываем все». «Мы готовы выиграть эти выборы честно, и мы выиграли эти выборы. С нарушениями мы поступим надлежащим образом. Мы пойдем в Верховный суд и не отдадим ни одного голоса», — сказал он. «Мы хотим, чтобы все голосование остановилось. Мы не хотим, чтобы они вдруг обнаружили еще какие-нибудь бюллетени и прибавили их к списку», — заявил Трамп, имея в виду процедуру, разрешенную в ряде штатов, когда голоса, отправленные по почте, поступают в участки после их закрытия. В ответ штаб Джо Байдена обвинил Трампа в попытке лишить американцев права голоса. «У нас наготове адвокаты, чтобы помешать этому. И они одержат верх», — заявили в штабе. Сам Байден, выступая в Дэлавере, также заявил об уверенности в победе. «Мы считаем, что мы на пути к тому, чтобы выиграть эти выборы, но нужно подождать», — сказал он, намекая на голоса по почте, которые, по опросам, преимущественно отданы за демократов. Согласно подсчетам The Wall Street Journal на 14.00 мск, Байден одерживает победу в 19 штатах и округе Колумбия, что дает ему в сумме 238 голосов выборщиков из необходимых 270. Трамп побеждает в 23 штатах, в том числе во Флориде — ключевом колеблющемся штате, который помог ему стать президентом в 2016 году. Это дает Трампу 213 голосов выборщиков. В 7 штатах исход выборов, по оценке WSJ, неясен. Из них в двух — Висконсине (10 выборщиков) и Неваде (7 выборщиков) — лидирует Байден. В пяти на данный момент впереди Трамп: это Мичиган (16 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Аляска (3 выборщика) и Пенсильвания (20 выборщиков). Если эти результаты не меняются, Трамп одерживает победу: у него 283 голоса выборщиков против 255 у Байдена. Впрочем, отрыв Трампа в трех штатах — Мичигане, Джорджии и Северной Каролине — очень скромный: от 1,4 до 2,2 пункта. Байдену, чтобы выиграть выборы, достаточно одержать победу в одном из трех штатов — Мичигане, Джорджии или Пенсильвании, при условии что он сохраняет лидерство в Неваде и Висконсине, которое составляет всего 0,6 и 0,3 пункта соответственно. Ключевое значение приобретает голосование в Пенсильвании — она дает максимальные 20 голосов выборщиков из всех оставшихся штатов, и там обработано только 64% бюллетеней. Пока лидирует Трамп с отрывом с 12,7 пункта. Губернатор Пенсильвании Том Вулф сообщил в Twitter, что предстоит обработать еще более миллиона голосов, поступивших по почте. Он обещал, что «все будут учтены». Окончательный подсчет голосов в штате может затянуться до конца недели, пишет The New York Times.

