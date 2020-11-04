Том Харди сыграет в военной драме о Вьетнаме

В основе сценария — сборник автобиографических военных рассказов журналиста и писателя Тима О’Брайена, опубликованный в 1990 году. О’Брайен написал о том, как сам, будучи двадцатилетним, столкнулся с ужасами Вьетнамской войны, и о своих сослуживцах из роты «Альфа».

Том Харди не только исполнит одну из ролей, но и выступит продюсером. Также в фильме снимутся Логан Лерман, Билл Скарсгард, Тай Шеридан, Ангус Клауд, Пит Дэвидсон, Мойзес Ариас.

В режиссерском кресле находится Руперт Сандерс («Белоснежка и охотник», «Призрак в доспехах»). Съемки намечены на начало следующего года и должны пройти в Таиланде.