Суд в Италии оправдал сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива

Суд в Милане рассмотрел апелляцию по делу сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива и решил его оправдать. Он возвращается в Украину, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Старший сержант Национальной гвардии Украины был обвинён в причастности к убийству итальянского фоторепортёра Андреа Роккелли и его русского переводчика и журналиста Андрея Миронова во время боев под Славянском в 2014 году.

Год назад суд первой инстанции в городе Ассизи приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Маркив своей вины не признал и заявил, что никакого отношения к гибели итальянца не имеет.

На родине Виталий Маркив известен как патриот своей страны. Имея итальянский паспорт, он поехал домой, чтобы поддержать украинцев, вышедших на Майдан, а затем отправился добровольцем на Донбасс.