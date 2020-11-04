Страны Евросоюза согласовали санкции против Александра Лукашенко

Постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали новые санкции против высокопоставленных чиновников Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран.

Как сообщил дипломат, в новый черный список войдет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Официально решение будет утверждено Советом ЕС в ближайшие дни.

Журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что помимо Лукашенко под санкции подпадут 14 человек. У них будут заморожены активы в Европе, а им самим запретят въезжать в ЕС.

В начале октября ЕС ввел санкции против более чем 40 белорусских чиновников из-за фальсификаций на выборах президента и жестких разгонов акций протеста. Тогда Лукашенко не был внесен в список — в Брюсселе объяснили это стремлением сохранить возможность для диалога с Минском.

В середине октября в ЕС заявляли, что готовы внести Лукашенко в санкционный список, если ситуация в Белоруссии не улучшится.