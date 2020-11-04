Сиквел новой «Лары Крофт» перенесли

Студия MGM поправила свой график релизов.

Так, премьера нового фильма с Алисией Викандер была назначена на 19 марта 2021 года, но актриса рассказала, что съёмки должны были стартовать в 2020-ом, но сорвались.

Напомним, что приключенческий экшен «Tomb Raider: Лара Крофт» вышел в прокат в 2018 году. Картина рассказывала о становлении расхитительницы гробниц Ларе Крофт, а в основу сюжета легла игра 2013 года, ставшая перезапуском всей серии. Фильм собрал в прокате 274 млн долларов, поэтому было решено делать сиквел.