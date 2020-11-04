Райан Рейнольдс может вернуться в образе Зеленого Фонаря во «Флэше»

«Зеленый Фонарь» Мартина Кэмпбелла стал настоящим провалом, и Warner Bros. наверняка рассчитывает, что грядущий одноименный сериал для HBO Max, разработкой которого занимаются ветераны вселенной Стрелы Грег Берланти и Марк Гуггенхайм, наконец поможет фанатам забыть о неудаче. Конечно, воспоминания стерлись бы куда легче, если бы не Райан Рейнольдс, который на протяжении последнего десятилетия то и дело напоминал поклонникам о том, в каком ужасном фильме ему довелось сняться.

Вообще, боссам Warner Bros. это наверняка доставляет немало проблем, ведь последнее, что им нужно, — это чтобы дорогостоящий проект для HBO Max ассоциировался с такой явной катастрофой. Правда, хоть Рейнольдс и отзывается о «Зеленом Фонаре», не стесняясь в выражениях, он вполне может вернуться к роли Хэла Джордана еще раз. По Сети ходят слухи, что Зак Снайдер, который сейчас вовсю занимается съемками дополнительных сцен для режиссерской версии «Лиги справедливости», с большой долей вероятности может предложить сотрудничество и Рейнольдсу. Но это еще не все.

Накануне инсайдер Грейс Рэндольф опубликовала любопытный твит, в котором заметила, что если актер и вернется к роли Зеленого Фонаря, то произойдет это не в сериале для HBO Max, а как раз в «Лиге справедливости» или даже во «Флэше».

Кстати, в шоу The CW намек на скорое появление супергероя уже был: в заключительном эпизоде «Стрелы» Джон Диггл (Дэвид Рэмси) чуть было не стал жертвой коробки, в которой оказалось знаменитое изумрудное кольцо. Учитывая, что все сериалы DC связаны, Зеленому Фонарю в исполнении Рейнольдса вполне может найтись место во «Флэше».