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Причастных к теракту в Вене арестовали в Швейцарии

Двоих подозреваемых в причастности к теракту в Вене арестовали в Швейцарии. Об этом сообщила полиция Цюриха, передает агентство Reuters.

«Двоих мужчин арестовали вечером вторника при участии австрийских властей», — приводит агентство заявление полицейских.

Как стало известно ранее 3 ноября, по меньшей мере один из стрелков в Вене симпатизировал террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Он родился и вырос в Вене, однако у него есть албанские корни: родители террориста родом из Северной Македонии.

4 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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