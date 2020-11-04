Парламент разогнал Зеленского

Сегодня — вторая, еще более веселая, часть Марлезонского балета.

Напомню, в первой части — и клоун и его дружбан Разумков подали два разных законопроекта по восстановлению электронного декларирования — что явно обозначило раскол в партии слуг и самостоятельную игру Разумкова. Более того, в первой же части стало ясно, что никто другой в Раде, и даже не вся собственная партия не поддерживают законопроект клоуна.

Так вот, сегодня, Антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова большинством голосов, а проект клоуна обозначил как — неконституционный !!! Отмечу только, что главой данного комитета есть Радина А.О. — из партии слуга народа !!!

Двойной удар по вовочке получается — мало того, что Разумков, однопартеец, подал параллельно другой законопроект, так еще и комитет где председательствует своя же слуга народа назвал законопроект вовочки — антиконституционным.

Похоже, об вовочку уже по полной вытирают ноги и в собственной партии 🙂

Nick Vest