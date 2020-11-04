Опубликовано новое фото растолстевщей онкобольной Анастасии Заворотнюк

Фотографию Анастасии Заворотнюк опубликовали на одном из фанатских аккаунтов в социальной сети микроблогов Instagram. Поклонники массово начали желать выздоровления своему кумиру.

Актриса Анастасия Заворотнюк на снимке запечатлена в скромной серой водолазке и черной куртке. На фоне артистки можно разглядеть красивый пейзаж. Пользователи Сети с огромной радостью отреагировали на появление нового фото звезды сериала «Моя прекрасная няня». Некоторые отметили, что она заметно пополнела, однако это ничуть не испортило ее красоты.

«Скорейшего выздоровления и долгих счастливых лет жизни», «Здоровья вам крепкого!», «Видно, что набрали вес, но все равно красотка замечательная», — принялись фанаты оставлять комментарии под постом.

Об онкологической болезни Заворотнюк стало известно осенью 2019 года. Семья артистки тщательно скрывает детали ее недуга и не рассказывает о лечении в СМИ, поэтому поклонникам остается лишь изредка узнавать обрывки информации от инсайдеров и желать ей скорейшего выздоровления в соцсетях.