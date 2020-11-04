«Не умеет быть матерью»: Орбакайте обрушилась на Пугачеву

Певица Алла Пугачева не умеет быть настоящей матерью. Об этом, как сообщает TVCenter.ru, заявила ее дочь певица Кристина Орбакайте.

В 2001 году, как сообщал «Рамблер», Пугачева начала встречаться с комиком Максимом Галкиным, в 2011-м они зарегистрировали брак, а в 2013-м суррогатная мать родила им двойню Елизавету и Гарри.

«Я была против (того, чтобы они заводили детей. — Прим. ред.)», — заявила Орбакайте.

Она объяснила это тем, что Пугачева не умеет быть настоящей матерью. По словам Орбакайте, в детстве она испытывала нехватку любви и внимания, а сейчас не хочет, чтобы с тем же столкнулись Елизавета и Гарри.

В октябре композитор Владимир Пресняков-старший рассказал, что Пугачева любила, когда его сын певец Владимир Пресняков-младший и Орбакайте жили в ее квартире на Тверской улице в Москве, но не любила то, что каждое утро Пресняков-младший играл на рояле, однако тому каждый раз удавалось задобрить Пугачеву — он просто приглашал ее сыграть и спеть вместе с ним. Также Пресняков-старший рассказал, что Пугачева считала, что его сын и Орбакайте расстались, потому что были как брат и сестра, а не муж и жена.