На всей территории Италии ввели комендантский час

Власти Италии из-за распространения коронавируса ввели комендантский час на всей территории страны — жителям предписано находиться в своих домах с 22:00 до 6:00. Соответствующий указ подписал премьер-министр Джузеппе Конте.

Помимо этого, в стране будут закрыты музеи и выставки, а старшие классы школ переведут на удаленное обучение. Торговые центры не будут работать по выходным.

Провинции и регионы страны будут поделены на три зоны риска — низкого, среднего и высокого. В регионах с высоким и средним уровнем риска будут действовать дополнительные ограничения, в том числе на передвижение между ними.

Новые ограничения начинают действовать с 4 ноября и продлятся как минимум месяц.