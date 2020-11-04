На iPhone появилась новая секретная кнопка (2 фото)

Ажиотаж вокруг выхода на рынок новых моделей смартфонов компании Apple, отвлек внимание от неординарного нововведения в iOS14, по мнению экспертов, стирающего грани между аппаратным и программным обеспечением. Введение новой функции Back Tap (Коснись сзади), преобразует всю заднюю панель iPhone в одну большую кнопку.
Отныне задняя часть iPhone, работающего под iOS14, становится гигантской сенсорной кнопкой, позволяющей двойным или тройным касанием, запускать определенные функции на смартфоне. Функция Back Tap активируется в меню настройки специальных возможностей Apple (Настройки → Универсальный доступ → Касание → Back Tap).
Главное предназначение Back Tap — это расширение возможностей пользователя при работе с устройством. Среди параметров, которые доступны с помощью кликов по задней панели при активированной функции Back Tap, можно выделить следующие: переход между приложениями, доступ в меню уведомлений и центра управления, функция прокручивания интернет страниц, вызов Siri и фотография экрана. Использование Back Tap также позволит получить доступ в меню «Быстрые команды», что значительно упростит работу пользователя.
Источник: theverge
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