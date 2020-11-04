На iPhone появилась новая секретная кнопка (2 фото)

Ажиотаж вокруг выхода на рынок новых моделей смартфонов компании Apple, отвлек внимание от неординарного нововведения в iOS14, по мнению экспертов, стирающего грани между аппаратным и программным обеспечением. Введение новой функции Back Tap (Коснись сзади), преобразует всю заднюю панель iPhone в одну большую кнопку.

Отныне задняя часть iPhone, работающего под iOS14, становится гигантской сенсорной кнопкой, позволяющей двойным или тройным касанием, запускать определенные функции на смартфоне. Функция Back Tap активируется в меню настройки специальных возможностей Apple (Настройки → Универсальный доступ → Касание → Back Tap).