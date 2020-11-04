Израильский стартап будет выращивать мясо для астронавтов прямо в космосе

Стартап из Израиля будет выращивать мясо в космосе, чтобы улучшить качество еды астронавтов. Они уже провели предварительные тесты на МКС, а теперь планируют производить еду и на других планетах.

Во второй половине 2020 года Aleph Farms уже стала первой компанией, которая выращивает мясо на Международной космической станции (МКС), расположенной в 404 км от природных ресурсов. Клетки вырастили в мелкую мышечную ткань с помощью 3D-биопринтера. Предварительная демонстрация показала, что таким образом можно вырастить небольшое количество мяса, причем оно получается невкусным.

На Земле этот процесс происходит медленнее, так как его ограничивает гравитация: мясо растет только тонкими слоями, а условия планеты не позволяют ускорить процесс. В условиях МКС, где гравитация намного меньше, мышечная ткань растет во все стороны.

«На Луне просто пойти в продуктовый магазин не получится. Звучит забавно, но это одна из основных проблем человека, который оказывается в глубоком космосе. Доставлять туда еду — очень дорого, к тому же, многие астронавты жалуются на качество еды, особенно те, кто работает на кораблях долгое время. Мы предлагаем пути решения этих проблем».

Ранее эксперимент с производством мяса, который прошел на МКС, длился около недели. Теперь специалисты хотят расширить спектр продуктов до мяса кролика и рыбы. Компания также хочет объединиться с партнерами — у них в планах производить большое количество искусственного мяса, однако для этого на станцию нужно завезти дополнительное оборудование.

«Сейчас ученые на Земле используют биореакторы для выращивания клеточного мяса, причем устройства можно использовать и на МКС, и в космосе. Также специалисты 3D Bioprinting Solutions планируют использовать биореакторы, которые есть на иностранных сегментах космической станции», — сказал создатель Aleph Farms Дидье Тубия.

Источник: Хайтек+