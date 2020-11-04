Хлое Кардашьян развеяла слухи о беременности новыми фото в образе Клеопатры

Слухи, что 36-летняя Хлое Кардашьян ждет второго ребенка, появились еще в конце этой весны. Эти разговоры начались, когда звезда реалити-шоу сама в эфире шоу «Семейство Кардашьян» рассказала о желании родить своей дочери Тру брата или сестру и обратилась с просьбой стать донором спермы к своему 29-летнему экс-возлюбленному и отцу Тру Тристану Томпсону.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон с дочерью Тру

Буквально через несколько месяцев после этого Хлое и Тристан решили дать своим отношениям еще один шанс, после чего тема с беременностью звезды начала обсуждаться поклонниками еще активнее. Многие даже замечали, что Кардашьян стала редко публиковать в инстаграме снимки, на которых можно было бы разглядеть ее живот, из чего сделали вывод, что она в скором времени станет мамой.

Развеять эти слухи Хлое решила на Хэллоуин, который она отметила вместе с возлюбленным Тристаном и их двухлетней дочерью Тру. Для праздника она выбрала для себя образ египетской царицы Клеопатры, в то время как Томпсон перевоплотился в древнеримского политика и военачальника Марка Антония.

Для большой схожести с Клеопатрой Хлое надела темный парик, а также костюм в золотистых тонах, состоящий из сверкающего бра и юбки с высокой талией. На снимках, снятых под разными углами, у Кардашьян нет ни единого намека на округлившийся живот.