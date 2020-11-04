Facebook пометил заявления Трампа о победе как преждевременные

Соцсеть будет напоминать, что подсчет голосов еще идет, под каждым постом республиканца о победе на выборах. В компании уверяют, что наклейки с предупреждениями будут стоять и под постами соперника Трампа на выборах, демократа Джо Байдена.

Трамп поздравил своих избирателей с победой на выборах ранее в своей речи. Президент рассказал, что партия уже готовится «к большому празднованию». Он поблагодарил своих избирателей, членов семьи и коллег.