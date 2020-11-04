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Facebook пометил заявления Трампа о победе как преждевременные

Facebook пометил заявления американского президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа о победе как преждевременные. Об этом говорится в заявлении компании.

Соцсеть будет напоминать, что подсчет голосов еще идет, под каждым постом республиканца о победе на выборах. В компании уверяют, что наклейки с предупреждениями будут стоять и под постами соперника Трампа на выборах, демократа Джо Байдена.

Трамп поздравил своих избирателей с победой на выборах ранее в своей речи. Президент рассказал, что партия уже готовится «к большому празднованию». Он поблагодарил своих избирателей, членов семьи и коллег.

4 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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