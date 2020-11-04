Джереми Айронс сыграет скандального Чемберлена

Знаменитый голливудский актер Джереми Айронс присоединится к актерскому составу фильма под названием «Мюнхен», который собирается снимать потоковый сервис Netflix. Издание Variety отмечает, что речь идет об экранизации бестселлера писателя Роберта Хариса «Отечество».

Действие фильма происходит осенью 1938 года, когда Европа стоит на пороге войны. Адольф Гитлер готовится к вторжению в Чехословакию, и правительство Невилла Чемберлена отчаянно ищет мирное решение. В обстановке крайнего напряжения ситуации британский государственный служащий Хью Легат и немецкий дипломат Пауль фон Хартманн едут в Мюнхен на экстренные переговоры. Когда начинается встреча, два старых друга оказываются в центре паутины политических интриг и вполне реальной опасности.

Айронсу предстоит сыграть британского премьер-министра, в картине также будет сниматься звезда военной драмы «1917» Джордж МакКэй. Мартин Вуттке, сыгравший Гитлера в фильме «Бесславные ублюдки», вновь вернется к образу фюрера германской нации.

Съемки картины уже стартовали в Германии, чуть позже они продолжатся в Великобритании. Релиз состоится в 2021 году, точная дата пока не называется.