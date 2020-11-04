Демократы сохранят большинство в палате представителей конгресса США

Демократы смогут сохранить большинство голосов в нижней палате американского конгресса, прогнозирует Fox News на основании предварительных результатов выборов.

По оценке телеканала, Демократическая партия сможет отвоевать у Республиканской не меньше пяти мест в палате представителей. Всего их 435, в настоящее время демократы занимают 232, республиканцы — 197, либертарианцы — одно. Пять мест остаются вакантными.

На выборах президента США в настоящее время, согласно предварительным подсчетам, демократ Джо Байден набирает 122 голоса выборщиков, действующий президент, республиканец Дональд Трамп — 92. Для победы кандидату нужно не менее 270 голосов. При этом Трамп пока лидирует по общему числу голосов избирателей, набирая 50,5% на момент подсчета 23% от их ожидаемого числа. Однако по американской двухступенчатой системе голосования кандидат, набравший больше голосов избирателей, не обязательно выигрывает выборы.