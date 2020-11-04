Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден побил рекорд по числу полученных голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNBC.

Как отмечается, он получил самое большое в истории страны число голосов. Таким образом, демократ побил рекорд Барака Обамы, установленный в 2008 году. Тот получил практически 69,5 миллиона голосов (52,93 процента).

По данным Fox News, на 21:20 Байден получил 50,2 процента голосов избирателей. За него свои голоса отдали 70 107 686 человек.