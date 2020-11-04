Android 10 массово выводит из строя смартфоны Samsung после обновления

Через обновления Android на гаджетах сломалась функция включения и выключения смартфона. Усугубляет ситуацию тот факт, что из-за карантина сервисные центры не работают, а отремонтировать гаджет в домашних условиях вряд ли получится.





Компания прекратила обновление Android 10 для смартфонов Galaxy M31-за технических проблем. Ранее пользователи жаловались, что прошивка M315FXXU1ATD1 приводит к программным неполадокам, а теперь смартфон и вовсе отказывается включаться. Отметим, что это программный сбой, но для ремонта необходимо заменить компоненты смартфона.

В частности, владельцы устройств сообщали, что из-за обновления Android на гаджетах сломалась функция включения и выключения. В некоторых случаях аппараты перезагружались и переставали работать и никак не реагировали на команды владельца.

Издание не называет причину поломок, однако считает, что баги хотя и имеют массовый характер, но в подавляющем числе случаев на них жаловались только индийские пользователи Samsung.