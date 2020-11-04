11 ноября BMW представит серийный электромобиль нового поколения iNEXT

Компания BMW официально объявляет о презентации серийной модели электрического кроссовера iNEXT, который по заявлению разработчиков, станет основным конкурентом Tesla. Мероприятие состоится уже на следующей неделе — 11 ноября 2020 года.

Впервые об автомобиле, который бросит вызов Tesla Model 3, немецкий производитель объявил еще 2018 году. Однако с тех пор компания Илона Маска выпустила Model Y, форм-фактор которой больше подходит для конкуренции с новейшим электрическим кроссовером BMW iNEXT.