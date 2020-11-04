11 ноября BMW представит серийный электромобиль нового поколения iNEXT

Компания BMW официально объявляет о презентации серийной модели электрического кроссовера iNEXT, который по заявлению разработчиков, станет основным конкурентом Tesla. Мероприятие состоится уже на следующей неделе — 11 ноября 2020 года.
Впервые об автомобиле, который бросит вызов Tesla Model 3, немецкий производитель объявил еще 2018 году. Однако с тех пор компания Илона Маска выпустила Model Y, форм-фактор которой больше подходит для конкуренции с новейшим электрическим кроссовером BMW iNEXT.
В планы BMW по выпуску компактного электрического внедорожника BMW iNEXT на первом этапе входило обеспечение авто впечатляющей автономностью, позволяющей совершать поездки на одном заряде аккумулятора до 700 км (435 миль). Однако уже в 2019 году амбиции германского автопроизводителя снизились до 580 км (360 миль).
Именно малый радиус автономной поездки помешал предыдущему электрокару BMW iX3 выйти на американский рынок. Дилеры посчитали, что 320 км (200 миль) автономной езды не подходит для США и полностью отказалась от поставок BMW iX3 в Северную Америку.
Также имеются сведения, что производство электрического кроссовера будет сосредоточено в Германии в баварском городе Дингольфинг и начнется уже в 2021 году.
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