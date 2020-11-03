Знаменитые модельеры назвали одну и ту же причину отказа одевать Меланию Трамп

Популярные дизайнеры и модельеры назвали причины отказа работать с супругой президента США Дональда Трампа Меланией. Их слова приводит портал News.com.

Специалисты негативно относятся к сотрудничеству с Трамп преимущественно по одной и той же причине. Так, например, модельер Софи Теалле (Sophie Theallet), которая ранее подбирала наряды для бывшей первой леди США Мишель Обамы, отказывается от работы с женой нынешнего главы государства, поскольку не поддерживает его политику.

«Риторика расизма, сексизма и ксенофобии, которая демонстрируется в президентской кампании ее мужа, несовместима с моими ценностями. Я не хочу ассоциировать себя с первой леди», — подчеркнула Теалле. Ее точку зрения разделяет знаменитый дизайнер Марк Джейкобс. По его словам, он предпочитает не одевать Трамп, а помогать людям, которым причиняют боль сторонники ее супруга.

Модельер Филлип Лим (Phillip Lim) тоже заявил, что не будет работать с первой леди, поскольку не разделяет идеологию, предлагаемую правительством во главе с президентом Дональдом Трампом. «Мы стремимся к сотрудничеству с людьми со схожим набором ценностей», — добавил модный эксперт.

Американский дизайнер Том Форд, в свою очередь, считает, что президент и его жена должны носить одежду, которая доступна большинству американцев и производится на территории США. «Моя одежда делается в Италии, и она очень дорогая. Я не думаю, что большинство женщин или мужчин в США могут приобрести ее», — пояснил он.