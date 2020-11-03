Все экс-возлюбленные Брайана Остина Грина встали на сторону его бывшей жены Меган Фокс

На днях 34-летняя Меган Фокс публично обратилась к своему 47-летнему бывшему супругу Брайану Остину Грину, с которым рассталась в конце этой весны. Под новым снимком актера в инстаграме, на котором он позирует вместе с одним из их сыновей, Меган заявила, что Брайан постоянно пиарится на их детях: выкладывая совместные снимки с ними, он якобы старается показаться добрым и заботливым отцом, тем самым выставляя саму Меган матерью, которой никогда нет с ними рядом.

Брайан Остин Грин с детьми

Вскоре после этого Грин прислушался к словам Фокс и перезалил фото в соцсетях: на нем он уже обрезал кадр так, чтобы ребенка не было видно. Однако на публичную претензию Меган уже успели обратить внимание многие интернет-пользователи, в том числе и одна из бывших девушек Грина, 26-летняя модель Кортни Стодден, с которой актер недолго встречался после своего расставания с Меган. Она написала большой пост в своем инстаграме, в котором поддержала Фокс, а также подтвердила, что Брайан действительно использует детей ради «показухи».

Я так горжусь Меган за то, что она открыто сказала, что Брайан использует детей ради своей выгоды. Когда я была у него дома в период, когда мы встречались, его детей ни разу там не было. Они всегда были с Меган, она не была матерью-кукушкой. Все так, как она говорит: она просто не использует своих детей для «показухи»,

— написала Кортни.

Кортни Стодден

Стодден также заявила, что Брайан часто говорил, что проводит время с детьми, в то время как на самом деле тогда встречался с другими девушками:

Бывали случаи, когда он говорил, что мы не можем увидеться, потому что он с детьми. Позже я узнавала, что это было неправдой: на самом деле в то время он был с другими женщинами. Чувак, я и не против, что нам разрешено встречаться с другими людьми, просто будь честен: со мной и с ними. И не используй детей, чтобы прикрыть свою ложь.

Стодден уточнила, что Брайан врал многим девушкам, что они единственные в его жизни, а после того как выяснилось, что это не так, начал публиковать в соцсетях трогательные снимки с детьми, выставляя себя любящим отцом-одиночкой.

Как же мы, женщины, могли злиться на такого заботливого отца? Вскоре после этого случая он потерял интерес к «работе» со мной над музыкой, хотя на самом деле он никогда этим не занимался. Весь этот опыт был для меня очень жестким и неприятным. Женщины и дети — это не реквизит. Когда мужчины наконец это поймут?

— задалась вопросом Стодден.

Брайан Остин Грин с детьми

Негласно в поддержку Меган Фокс выступила и другая экс-возлюбленная Брайана Остина Грина, а также мать его старшего сына Кассиуса Ванесса Марсил. В своем инстаграме она опубликовала загадочную заметку, которую, как решили многие поклонники, адресовала как раз Меган:

Как я и говорила… Тайное всегда становится явным…



Ванесса Марсил

Напомним, что ранее у Ванессы тоже случился конфликт с Брайаном из-за ребенка. Два года назад Марсил призналась, что еще в начале 2000-х Брайан и Меган через суд пытались добиться полной опеки над Кассиусом. По словам Ванессы, после того как они проиграли иск, Грин на несколько лет полностью вычеркнул Кассиуса из своей жизни: мальчику не было разрешено общаться с младшими братьями и даже знать, где именно они живут. По словам Марсил, это нанесло сыну серьезную психологическую травму. К слову, через какое-то время Брайану все же удалось наладить общение со старшим сыном: по крайней мере, об этом говорят их новые совместные фото в инстаграме.

Ванесса Марсил с сыном Кассиусом