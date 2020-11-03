Власти США не выявили свидетельств манипулирования голосами из-за рубежа — об этом заявил во вторник и.о. министра внутренней безопасности Чэд Вулф
И.о. министра внутренней безопасности Чэд Вулф заявил во вторник, что власти не выявили никаких свидетельств внешнего манипулирования голосами на президентских выборах в США.
«У нас нет никаких указаний на то, что какому-либо иностранному субъекту удалось скомпрометировать голоса на этих выборах или манипулировать ими», – сказал Вольф на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн.
В США уже подано более 90 миллионов бюллетеней. Ожидается, что во вторник проголосуют еще миллионы избирателей.
Опасения по поводу иностранного вмешательства в выборы 2020 года возникли после прошлых выборов, когда российские хакеры опубликовали в Интернете десятки тысяч электронных писем в попытке способствовать победе республиканца Дональда Трампа над демократом Хиллари Клинтон.
Хотя правительство США и частные компании в сфере кибербезопасности недавно сообщили о попытках предвыборного шпионажа со стороны российских, китайских и иранских хакеров, вмешательства в масштабах 2016 года пока выявлено не было.
https://www.golosameriki.com/
Leave a Reply