Власти США не выявили свидетельств манипулирования голосами из-за рубежа

И.о. министра внутренней безопасности Чэд Вулф заявил во вторник, что власти не выявили никаких свидетельств внешнего манипулирования голосами на президентских выборах в США.

«У нас нет никаких указаний на то, что какому-либо иностранному субъекту удалось скомпрометировать голоса на этих выборах или манипулировать ими», – сказал Вольф на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн.

В США уже подано более 90 миллионов бюллетеней. Ожидается, что во вторник проголосуют еще миллионы избирателей.

Опасения по поводу иностранного вмешательства в выборы 2020 года возникли после прошлых выборов, когда российские хакеры опубликовали в Интернете десятки тысяч электронных писем в попытке способствовать победе республиканца Дональда Трампа над демократом Хиллари Клинтон.

Хотя правительство США и частные компании в сфере кибербезопасности недавно сообщили о попытках предвыборного шпионажа со стороны российских, китайских и иранских хакеров, вмешательства в масштабах 2016 года пока выявлено не было.

https://www.golosameriki.com/