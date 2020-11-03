Вера Алентова дико перестаралась с пластикой лица

В Сети появилось фото актрисы Веры Алентовой, которое шокировало ее поклонников. Они уверены, что звезда фильма «Москва слезам не верит» перестаралась с пластическими операциями. Смотрите, как сейчас выглядит известная советская артистка.

На днях российская актриса Дарья Повереннова разместила на своей странице в Instagram фото с 78-летней Верой Алентовой.

«Все так же бодра и полна энергии! И это так круто! И вызывает огромное уважение!» – высказалась о старшей коллеге Дарья.

Однако с актрисой согласны не все. Под снимком пользователи соцсети оставили множество комментариев, в которых высказали свое мнение о внешнем виде Алентовой.

«Как же ее изменила пластика. Была Алентова, а стала… Моя любимая актриса», «Да, узнать Алентову просто невозможно. Я вообще, пока не прочитала фамилию, даже не поняла кто это», «Выглядит Алентова здесь не очень… Мягко говоря…», «Совсем неузнаваема стала Вера Валентиновна…» – пишут поклонники актрисы.