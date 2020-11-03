В США разработают долголетающий дрон для запуска с беспилотников

Американская компания Area-I занялась разработкой малого беспилотного летательного аппарата Altius-900, который можно будет запускать с более крупных беспилотников. Как пишет Flightglobal, новый аппарат сможет находиться в воздухе до 15 часов, а дальность его действия составит около одной тысячи километров.

В настоящее время американские военные изучают различные возможности расширения функциональности существующих беспилотных систем. Предполагается, что благодаря малым беспилотникам большие ударные аппараты смогут вести разведку и наблюдение, не заходя в зону действия систем противовоздушной обороны противника.

Кроме того, благодаря малым беспилотникам появится возможность передавать разведывательные данные на значительное расстояние. В этом случае ударный беспилотник становится ретранслятором сигналов между разведывательными дронами и наземной станцией оператора.

Прототип нового беспилотника Altius-900 уже собран. Его масса составляет 36,3 килограмма. Аппарат предназначен для подвески на пилоны, которые используются для закрепления авиационных бомб калибра 1000 фунтов (454 килограмма). В частности, такие используются на ударных беспилотниках MQ-9 Reaper. Аппарат также можно будет запускать с транспортных самолетов.

Altius-900 оснащен складным крылом размахом 6,1 метра. Он также имеет электромотором с толкающим воздушным винтом в хвостовой части и гибридной энергетической установкой, которая отвечает за питание электромотора. Другие подробности о перспективном аппарате не раскрываются.