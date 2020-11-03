Ученые впервые реконструировали весь мозг динозавра

Несмотря на хищное поведение этого динозавра при поиске добычи, он принадлежит к роду гигантских длинношеих травоядных зауроподов, самых крупных наземных животных, которые когда-либо жили. Buriolestes schultzi считается самым ранним представителем этой линии. Реконструкция мозга позволяет исследователям анализировать эволюцию мозга древних видов.

Предоставлено: Марсио Л. Кастро.

Одна из самых заметных тенденций — увеличение количества обонятельных луковиц. Эти структуры, ответственные за обоняние, относительно малы у Buriolestes schultzi, в течении времени они становятся очень большими у более поздних зауроподов и близкородственных форм. Высокие обонятельные способности играют важную роль в поиске пищи, помогая животным лучше различать перевариваемые и неперевариваемые растения. Также усиление обонятельного чувства зауроподов основывается на эволюционной потребности. А именно, использование обоняния для обнаружения химических сигналов хищников.

Предоставлено: Марсио Л. Кастро и Родриго Темп Мюллер.

Ученые также рассчитали когнитивные способности или интеллект Buriolestes schultzi на основе объема мозга и веса тела. Полученные значения выше, чем у гигантских зауроподов, таких как диплодок и брахиозавр, что свидетельствует о снижении энцефализации в этой линии. Еогнитивные способности Buriolestes schultzi ниже, чем у тероподных динозавров, линии происхождения, которая включает тираннозавров, велоцирапторов и птиц.