Трамп резко сократил отрыв от Байдена в ключевых штатах — экзитпол

По данным Real Clear Politics, на 2 ноября во Флориде, Висконсине, Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Аризоне, отставание Трампа сократилось до 2,3 пункта, хотя в середине октября держалось около 5 пунктов. За действующего президента, по данным опросов, готовы проголосовать 46,6% против против 44,5% две недели назад. Результат Байдена снизился в 49,5 до 48,9 пункта.
Трамп отстает на 4,2 пункта в Мичигане, 6,7 пункта в Висконсине и 1,2 пункта в Мичигане — трех штатах, которые помогли ему одержать победу по голосам выборщиков в 2016 году.
Но даже без голосов Мичигана и Висконсина Трамп все еще снова может одержать победу, если удержит все остальные штаты, которые голосовали за него в прошлый раз. Для этого нужно 270 голосов выборщиков.
Шансы Трампа на переизбрание резко выросли за день до голосования у британских букмекеров, пишет Reuters. Betfair Exchange оценивает вероятность его победы в 39% против 35% накануне. У Байдена — 61% против 65% ранее.
Согласно Betfair, президентские выборы 2020 года станут крупнейшим букмекерским событием в истории: на данный момент были сделаны ставки на 300 миллионов фунтов стерлингов.
По популярности Трампа ударила пандемия коронавируса, частично лишивая его двух крупных составляющих электоральной базы: белых избирателей без высшего образования, и пожилых людей, показал опрос Reuters/Ipsos.
Так, более трех четвертей взрослых граждан говорят, что обеспокоены коронавирусным кризисом, и почти 60% не одобряют действия Трампа.
Большинство респондентов считают, что Байден справится с пандемией лучше Трампа. Около 30% американцев сказали, что их выбор в этом году в первую очередь будет продиктован именно проблемой COVID-19.
Трамп все еще опережает Байдена в ответах на вопрос, кто лучше справится с экономическим кризисом, но опасения по поводу экономики для многих избирателей ушли на второй план из-за продолжающейся эпидемии. Только 21% вероятных избирателей сказали, что ищут президента, который силен в экономике и создании рабочих мест.
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