Трамп резко сократил отрыв от Байдена в ключевых штатах — экзитпол

Дональд Трамп резко сократил отставание от Джо Байдена в гонке за голоса в ключевых американских штатах, которые решат судьбу выборов-2020.Хотя на общестановом уровне Байден опережает Трампа на 6 процентных пунктов, в шести колеблющихся штатах, где определится исход голосования, его отрыв за две недели сжался более чем вдвое.

По данным Real Clear Politics, на 2 ноября во Флориде, Висконсине, Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Аризоне, отставание Трампа сократилось до 2,3 пункта, хотя в середине октября держалось около 5 пунктов. За действующего президента, по данным опросов, готовы проголосовать 46,6% против против 44,5% две недели назад. Результат Байдена снизился в 49,5 до 48,9 пункта.

Трамп отстает на 4,2 пункта в Мичигане, 6,7 пункта в Висконсине и 1,2 пункта в Мичигане — трех штатах, которые помогли ему одержать победу по голосам выборщиков в 2016 году.

Но даже без голосов Мичигана и Висконсина Трамп все еще снова может одержать победу, если удержит все остальные штаты, которые голосовали за него в прошлый раз. Для этого нужно 270 голосов выборщиков.

Шансы Трампа на переизбрание резко выросли за день до голосования у британских букмекеров, пишет Reuters. Betfair Exchange оценивает вероятность его победы в 39% против 35% накануне. У Байдена — 61% против 65% ранее.

Согласно Betfair, президентские выборы 2020 года станут крупнейшим букмекерским событием в истории: на данный момент были сделаны ставки на 300 миллионов фунтов стерлингов.

По популярности Трампа ударила пандемия коронавируса, частично лишивая его двух крупных составляющих электоральной базы: белых избирателей без высшего образования, и пожилых людей, показал опрос Reuters/Ipsos.

Так, более трех четвертей взрослых граждан говорят, что обеспокоены коронавирусным кризисом, и почти 60% не одобряют действия Трампа.

Большинство респондентов считают, что Байден справится с пандемией лучше Трампа. Около 30% американцев сказали, что их выбор в этом году в первую очередь будет продиктован именно проблемой COVID-19.

Трамп все еще опережает Байдена в ответах на вопрос, кто лучше справится с экономическим кризисом, но опасения по поводу экономики для многих избирателей ушли на второй план из-за продолжающейся эпидемии. Только 21% вероятных избирателей сказали, что ищут президента, который силен в экономике и создании рабочих мест.