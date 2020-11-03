США потребовали от Кипра закрыть порты для российских военных кораблей — тогда они готовы развивать дальнейшее сотрудничество с этой страной.

Соединенные Штаты обусловливают дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Кипром его отказом предоставлять доступ в свои порты для кораблей ВМФ России. Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, комментируя содержание своих недавних переговоров на Кипре.

«<…> Конкретно я отметил [на встречах в Никосии], что Кипр еще не сделал шагов, необходимых для того, чтобы запретить доступ к портам кораблям российского ВМФ. Этот и другие шаги, разумеется, необходимы. Однако они также являются частью стратегии [США], касающейся Восточного Средиземноморья, и Закона об энергетическом партнерстве от 2019 года. Мы, безусловно, хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении. Это даст им дальнейший доступ к оборонной продукции, в отношении которой действует режим экспортного контроля ITAR», — заявил дипломат.

«Чтобы мы могли идти дальше с Республикой Кипр, — подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства США, — нам надо видеть дальнейшие гарантии ее способности запретить портовый доступ кораблям российского ВМФ».

По словам Купера, «это очень честный диалог» между Вашингтоном и Никосией. «Мы, конечно, понимаем, что у этих заходов в порты есть характер наследия, мы понимаем, что [у Кипра в данном случае] могут быть исторические экономические интересы. Тем не менее, чтобы двигаться вперед по мере того, как Кипр начинает играть более значимую роль в Восточном Средиземноморье, берет на себя больше ответственности за поддержание Европейского союза и требований НАТО, нам нужно иметь больше оперативной совместимости с ними. А это требует решения вопроса с заходами в порты (российских кораблей)», — сказал помощник госсекретаря.