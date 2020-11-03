Северная Корея заминировала всю границу с Китаем

Северная Корея приняла крайние меры ради борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Разведка Южной Кореи утверждает, что ее соседи заминировали границу с Китаем. Отмечается, что у Пхеньяна нет технических или физических средств для борьбы с распространением COVID-19, что может привести к катастрофическим последствиям. Если вирус распространится по стране, могут погибнуть как минимум 500 тысяч человек.

Помимо этого, власти КНДР перестали принимать поставки из других стран, в том числе от Южной Кореи, из-за страха «завезти» коронавирус. Должностные лица, которые допустили ввоз товаров через границу в августе, были наказаны. Пхеньян также обещал наказать тех чиновников, кто не сможет справиться с распространением COVID-19 — им грозит смертная казнь.