Российский особый спецназ занимается дестабилизацией ситуации в странах Европы и США — NYT

Российский спецназ занимается дестабилизацией ситуации в странах Европы и США, с использованием террористических и информационных атак, пишет nytimes.com

По словам журналистов, цепочки отравлений Новичком, попытки дестабилизации общественного мнения и и заказные убийства ведут к российской военной разведке, где создано особое подразделение для проведения диверсионных и террористических атак, а также информационных операций. Подразделение, которому уже более 10 лет имеет свой уникальный шифр и было раскрыто спецслужбами США лишь недавно.

Представители западных служб безопасности пришли к выводу, что эти операции и, возможно, многие другие, являются частью скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации Европы, проводимой элитным подразделением внутри российской разведывательной системы, обладающим навыками подрывной деятельности, саботажа и убийств.

Группа, известная как «Подразделение 29155», действует уже не менее десяти лет, однако западные официальные лица обнаружили ее лишь недавно. Представители разведки четырех западных стран заявляют, что неясно, как часто мобилизуется подразделение, и предупреждают, что сложно предсказать, когда и где его боевики нанесут удар, поскольку частично российский спецназ базируется в странах Запад.

Назначение отряда 29155, о котором ранее не сообщалось, подчеркивает степень, в которой российский президент Владимир Путин активно борется с Западом с помощью своей так называемой гибридной войны, сочетающей пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию — а также открытое военное и террористическое противостояние.