Разработан «самый белый материал»

Исследователи из университета Пурду (Purdue University) разработали полного антагониста материалу Vantablack, который можно назвать «самым белым» материалом в мире и который отражает до 95.5 процентов фотонов, падающих на его поверхность.

Более того, объекты, окрашенные акриловой краской на базе нового белого материала, становятся способными оставаться более холодными, чем температура окружающей среды, даже под прямыми солнечными лучами, и эта новая краска может в скором будущем стать новым способом энергосберегающего контроля температуры внутри зданий в жаркий летний период.

Отметим, что сейчас уже существует несколько типов «отражающих тепло» покрытий и красок. Но наилучшие из них способны отразить всего 80-90 процента падающего на них света. И, в таких условиях, температура окрашенных этими покрытиями объектов никак не может быть ниже температуры окружающей среды.

Активным компонентом новой краски на базе акрилового растворителя являются частицы карбоната кальция, обычного мела. Высокая концентрация этих частиц и широкий диапазон их размеров позволяет краске эффективно отражать и рассеивать свет практически из всего спектра солнечного света, включая ультрафиолет, видимый свет и инфракрасное излучение.

Полевые испытания новой краски, проведенные в различных местах при различных погодных условиях, показали, что объекты, покрытые этой краской, способны сохранять температуру на 10 градусов ниже температуры окружающей среды в ночное время, и на 1.7 градуса — в дневное время в полдень под прямыми солнечными лучами.

Супер-белая краска является достаточно стойкой к стиранию, водонепроницаемой и способной сопротивляться воздействию неблагоприятных погодных факторов на протяжении трех недель. Более того, производство новой краски ничем (кроме наполнителя) не отличается от производства обычных красок. Поэтому ее стоимость может быть ниже стоимости обычных красок за счет дешевизны наполнителя, который является одним из распространенных материалов естественного происхождения.

В ближайшем времени исследователи планирую ввести в состав краски особые флюорокарбонатные полимеры, материалы, которые должны увеличить стойкость краски к некоторым из неблагоприятных факторов окружающей среды. «Введение флюорокарбонатных или фторполимеров в состав краски позволит избежать постоянного снижения коэффициента отражения со временем, как это происходит с другими «энергосберегающими» красками» — пишут исследователи, — «Эти специальные полимеры являются защитой от прямых солнечных лучей, которые, как хорошо известно, очень пагубно влияют на большинство материалов органической или неорганической природы».

В настоящее время исследователи проводят некоторые дополнительные тесты новой супер-белой краски, параллельно с этим была подготовлена и подана соответствующая патентная заявка. А свое название новая краска получит, вероятно, в тот момент, когда начнется подготовка к ее массовому производству.