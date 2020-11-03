Польша привлечет военных к борьбе с коронавирусом

Правительство страны планирует направить армию для помощи больницам. Военные, в частности, выяснят, где не хватает коек, а где их достаточно. Тем самым польская армия поможет наладить систему борьбы с COVID-19.

В Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Испания и Италия уже ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации. Испанские власти одобрили введение комендантского часа между 23 часами и 6 часами утра. В Италии до 24 ноября закрываются спортзалы, общественные бассейны, кинотеатры и театры. Также после 18:00 прекращается работа всех точек общественного питания, включая бары, рестораны и кафе.