Netflix выдвинет покойного Чэдвика Боузмана на «Оскар 2021»

Потоковый сервис Netflix намерен выдвинуть скончавшегося актера Чедвика Боузмана на соискание премии «Оскар 2021» за роль в фильме «Black Bottom Ма Рейни». Об этом стало известно изданию Variety. Речь идет о номинации «лучшая мужская роль».

Это будет его первая номинация на награду Киноакадемии и всего второй случай за последние четверть века, когда номинирование в этой категории будет происходить посмертно. Предыдущим претендентом был актер Массимо Троизи, сыгравший в драме «Почтальон» 1995 года выпуска.

Действие картины «Black Bottom Ма Рейни» происходит в конце 20-х годов в Чикаго, в ней рассказывается о противостоянии «матери блюза» Ма Рейни и ее амбициозного трубача с белыми промоутерами. Исполнительница главной роли Виола Дэвис также будет продвигаться на «Оскар».

Вероятнее всего, это будет не единственная номинация для Боузмана. Он также сможет претендовать на награду за роль второго плана в картине «Пятеро одной крови», которую снял режиссер Спайк Ли. Этот проект также финансировал Netflix.

Из-за пандемии коронавируса нового типа церемония «Оскар 2021» состоится позже, чем обычно, — в апреле.