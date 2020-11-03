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Названы самые популярные браузеры года

Миллионы пользователей компьютеров до сих пор используют устаревший Internet Explorer. Об этом сообщает издание TechRadar со ссылкой на исследование агентства NetMarketShare.

По данным агентства за октябрь, доля встроенного в Windows браузера составила 5,57 процента. По оценке издания, устаревшей программой до сих пор пользуются миллионы владельцев персональных компьютеров. При этом доля нового браузера Microsoft — Edge — впервые превысила 10 процентов, составив 10,22 процента. В сентябре доля приложения составляла 8,84 процента от всего рынка. Ниже расположились продукты конкурентов — Firefox и Safari получили по 7,22 и 3,4 процента соответственно.

Самым популярным браузером на рынке аналитики назвали Chrome. На поддерживаемый компанией Google продукт пришлось 69,25 процента пользователей. Также в топ-10 попали браузеры Opera и Yandex, которые получили доли чуть больше одного процента и чуть меньше одного процента соответственно.

3 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости, США ﻿
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