Комедийный ужастик «Люди под лестницей» получит ремейк

Студия Universal выпустит новую версию комедийного хоррора Уэса Крэйвена «Люди под лестницей», сообщает Collider.

Напомним, оригинал вышел на экраны в 1991 году. В нем сыграли известные по «Твин Пиксу» Эверет МакГилл и Венди Роби, а также Винг Рэймс. По сюжету темнокожий мальчик-воришка вместе с другом проникает в большой богатый дом, где живет белая супружеская пара, с целью грабежа. Но натыкается на особняк-лабиринт с потаенными комнатами и хозяев-психопатов с садистскими наклонностями.

Несколько лет тому назад Крэйвен сам начинал работать над ремейком, но не успел реализовать задуманное, так как скончался в 2015 году. Теперь проект разрабатывается под продюсерским крылом Джордана Пила, создателя хорроров «Прочь» и «Мы».