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Комедийный ужастик «Люди под лестницей» получит ремейк

Комедийный ужастик "Люди под лестницей" получит ремейк

Студия Universal выпустит новую версию комедийного хоррора Уэса Крэйвена «Люди под лестницей», сообщает Collider.

Напомним, оригинал вышел на экраны в 1991 году. В нем сыграли известные по «Твин Пиксу» Эверет МакГилл и Венди Роби, а также Винг Рэймс. По сюжету темнокожий мальчик-воришка вместе с другом проникает в большой богатый дом, где живет белая супружеская пара, с целью грабежа. Но натыкается на особняк-лабиринт с потаенными комнатами и хозяев-психопатов с садистскими наклонностями.

Несколько лет тому назад Крэйвен сам начинал работать над ремейком, но не успел реализовать задуманное, так как скончался в 2015 году. Теперь проект разрабатывается под продюсерским крылом Джордана Пила, создателя хорроров «Прочь» и «Мы».

3 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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