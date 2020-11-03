Как правильно играть в покер дома

Если ваши выходные проходят дома скучно, то приберитесь и пригласите к себе в гости друзей. Ну, а для хорошего времяпрепровождения выберите парочку захватывающих игр, с которыми будет не скучно никому, и которые можно достаточно быстро освоить. Кроме того, есть игры в которые можно играть с юмором и веселыми шутками по отношению друг к другу. А разновидность хорошей игры дома для взрослой категории — это покер. Поэтому мы рекомендуем приобрести покерные наборы высокого качества и правильно конфигурации, в классическом «американском» варианте. В комплектах идут и карты, а также инструкция, все размещается в удобном чемоданчике.

Немного интересной информации — знаете ли вы, что чемпионы мира по покеру зарабатывают миллионы долларов? Представьте себе, какой это азарт и захватывающее напряжение. Вообразите себя таким игроком мирового масштаба в семейном кругу с друзьями, которые за рюмочкой коньячка, играют за одним столом с вами, испытывая адреналин и азарт от успеха. Но давайте рассмотрим какой набор правильнее всего выбрать для игры. Здесь необходимо понимать, что ваш выбор набора зависит от нескольких факторов. Это

Количество игроков

Цель игры

Время, потраченное на игру

Количество игроков

Если вы собираетесь просто потренироваться для себя, чтобы получить простые навыки игры, можно конечно приобрести небольшой набор. Тренировочный набор для двух игроков подойдет как раз. При этом вы получите понимание самой игры и механизма взаимодействия с другими игроками. Но для семейной игры или игры с друзьями не имеет смысла приобретать набор для покера менее чем на пять игроков. Самый настоящий азарт за покерным столом в игре начинается именно от пяти игроков. Здесь будет присутствовать и накал страстей и азарт и колоссальное удовольствие от побед.

Важно понимать, что покерный набор на пять персон более функционален и позволяет развернуть игру в полную силу.

Цель игры и ее время

Если цель игры — отдохнуть в компании друзей, то набор на пять персон это отличный выбор. Но когда вы берете покерный набор для профессиональной игры, то берите более объемные наборы и как минимум два, которые включают и две колоды карт. Можно и скомбинировать — для короткого стола и для длинного — два разных набора. НО здесь также менее чем на пять персон смысла не имеет. Для профессионалов подойдет идеально покерный набор Star Chips на 500 фишек. Кстати — карты пригодятся и для других игр. А две колоды, это и более длительная игра по времени. В любом случае игра от пяти персон займет больше времени определенно. Имея четверых друзей, вы не заметите как за покерным столом пройдет весь вечер.