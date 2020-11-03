Итан и Майя Хоук сыграют отца и дочь в комедии «Револьвер»

Американский актер Итан Хоук («Тренировочный день») снимется вместе со своей общей дочерью с Умой Турман — Майей Хоук в новой романтической комедии «Револьвер» (Revolver, отсылка к названию альбома группы The Beatles).

Как сообщает deadline, Итан и Майя Хоук сыграют отца и дочь, живущих на Аляске в 1960-х годах. Майя сыграет девочку-тинейджера по имени Джейн, которая мечтает потерять невинность с гитаристом группы The Beatles — Джорджем Харрисоном.

Режиссером картины станет Эндрю Стэнтон, автор мультфильмов «ВАЛЛ-И», «В поисках Немо». Сценарием займется Кейт Трефри, которая ранее работала над «Очень странными делами».

Даты начала съемок и выхода фильма в прокат пока неизвестны.

Напомним, ранее Майя Хоук появилась в сериале «Очень странные дела», а также сыграла в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».